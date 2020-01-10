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فن

جوهرة تونس.. درة تظهر على إنستجرام بأبيات شعر وفستان كلاسيكي

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة التونسية دره زروق، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا كلاسيكيا باللون السيموني.

وعلقت على الصورة قائلة: "إلى تلك التّي رأت من الحياة ما رأت وبقيت على كبريائها تقاوم".

وتفاعل عدد كبير من محبيها على الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

"حبيبتي شو حلوه"_،"يسعدلي صباحك يا احلا واجمل والطف بنت بالعالم"_،"جمالك"_،"الى تلك الملكة في الحياة و في اعيننا و بقيت الاكثر تواضعا"_،"-جوهرة تونس الخضرا ديري هي الأساس منبع الجمال والأناقة للأزياء العالمية إنها حقا أنوثه طاغيه لا حدود لها.

وتشارك درة في بطولة مسلسل بلا دليل، الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء على قناة "سي بي سي"، والساعة 11 مساء على قناة "سي بي سي دراما" على تطبيق "WATCH iT".
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