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برلمان

طرحها في طلب إحاطة.. شروط النائب أمين مسعود لتحويل الدعم العيني إلى "نقدي"

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:23 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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ماجدة بدوى
أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة تأييده التام لبدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط بما يسهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، أنه كان أول نائب بالبرلمان يطالب الحكومة بذلك منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال "مسعود" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزراء التموين والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى أنه يجب على الحكومة أن تعلن أولا من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لديها عن الشرائح من المواطنين الذين لا يستحقون الدعم والشرائح الاخرى التى تستحق الدعم متسائلا: هل تتوفر لدى الحكومة البيانات الحقيقية والكاملة عن غير المستحقين للدعم والمستحقين له ؟ وماهى المعايير التى سيتم تحديدها الإعلان عن المستحقين وغير المستحقين ؟ وما هى قيمة الدعم النقدى لكل مواطن يستحق الدعم ؟.

وأوضح النائب "أمين مسعود"، أنه يوافق على الدعم النقدى ولكن من خلال وضع شروط واضحة وحاسمة فى مقدمتها ضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلا وعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم مع ضمان وصوله فعلا لمن يستحقه.

كما أكد النائب، أن هناك إهدارا بمليارات الجنيهات فى ملف الدعم بصورته الحالية فهناك من لايستحقون الدعم ويحصلون عليه قبل وصوله الى مستحقيه مؤكدا أن الدعم النقدى المشروط يساهم فى الحد من تسرب الدعم ويساعد فى وصوله إلى مستحقيه.
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