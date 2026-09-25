رئيس وزراء نيبال أمام الأمم المتحدة: الفيضانات الأخيرة تعد تحذيرا للعالم بشأن مخاطر تغير المناخ

قال رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه، إن الفيضانات الكارثية التي شهدتها بلاده الشهر الماضي كانت بمثابة تحذير للعالم بشأن المخاطر المتزايدة لتغير المناخ.

وأضاف شاه - في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك أوردتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم يزعزع استقرار النظام البيئي الهش في جبال الهيمالايا، كما يؤدي إلى ذوبان التربة الصقيعية والأنهار الجليدية .. مشيرا إلى أن مساهمة نيبال في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ لا تتجاوز 0.1 في المئة، ومع ذلك فإنها تدفع الثمن.

وحث رئيس الوزراء النيبالي، المجتمع الدولي على المساعدة في تحمل تكاليف مساعدة نيبال على التكيف مع تغير المناخ، وذلك لأنها لن تتمكن بمفردها من بناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة تفاقمت بسبب فشل الحوكمة العالمية.

واقترح شاه - خلال كلمته - إنشاء "آلية تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي في منطقة الهيمالايا" والتي تشمل نيبال وجارتيها الهند والصين، كما تسمح لهم بتبادل بيانات الأقمار الصناعية والخبرات ومراقبة البحيرات الجليدية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر المشتركة.