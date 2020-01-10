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برلمان

عربية البرلمان تشيد بتوافق مصر والجزائر تجاه الأزمة الليبية

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:45 م
عالم مصر
عالم مصر
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ماجدة بدوى
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري التى أكد فيها أن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر المصرية الجزائرية إزاء كل القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة" فى بيان له أصدره اليوم لقاء السفير سامح شكرى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالنجاح والذى حقق جميع أهدافه فى ضوء الرسالة التى بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا خاصة فينا يتعلق بالتطورات الخاصة بليبيا.

وأكد النائب أن التوافق التام بين مصر والجزائر يقوم على عدم قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي في الأراضي الليبية والاستعداد للعمل المشترك من أجل تزكية المسار السياسي من أجل تهيئة الأوضاع للأشقاء في ليبيا للوصول إلى توافق ليبي - ليبي يخرج البلاد من الأزمة التي تعاني منها ليبيا هو رسالة واضحة وحاسمة بدعم مصر والجزائر لليبيا.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد وزير الخارجية السفير سامح شكرى على أنه سيكون هناك تنسيق مصري جزائري قبل المشاركة في مؤتمر برلين المخصص لبحث الأزمة الليبية، ونحن شاركنا في المراحل التحضيرية لهذا المؤتمر ونسعد بوجود الجزائر في هذا المؤتمر، لما لها من إضافة قيمة تعزز من فرص نجاح المؤتمر وتحقيق هدفه وهو استعادة الاستقرار في ليبيا واستعادة المسار السياسي، وأن يكون الحل شاملا يتضمن كافة العناصر المرتبطة بتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتوزيع العادل للثروة وحل المليشيات واضطلاع الجيش الليبي بدوره في القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد وأن مصر والجزائر تشاركان في هذا المؤتمر باعتبارهما دولتين لهما مصلحة مباشرة في تحقيق الاستقرار في ليبيا لأن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي للبلدين، من خلال انتشار الإرهاب على الأراضي الليبية.
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