عربية البرلمان تشيد بتوافق مصر والجزائر تجاه الأزمة الليبية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري التى أكد فيها أن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر المصرية الجزائرية إزاء كل القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية.





ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة" فى بيان له أصدره اليوم لقاء السفير سامح شكرى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالنجاح والذى حقق جميع أهدافه فى ضوء الرسالة التى بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا خاصة فينا يتعلق بالتطورات الخاصة بليبيا.





وأكد النائب أن التوافق التام بين مصر والجزائر يقوم على عدم قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي في الأراضي الليبية والاستعداد للعمل المشترك من أجل تزكية المسار السياسي من أجل تهيئة الأوضاع للأشقاء في ليبيا للوصول إلى توافق ليبي - ليبي يخرج البلاد من الأزمة التي تعاني منها ليبيا هو رسالة واضحة وحاسمة بدعم مصر والجزائر لليبيا.



