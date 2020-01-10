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ديني

وزير الأوقاف: الرسول يريد أن تكون حياتنا سعيدة تملؤها البهجة واليسر

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:40 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإسلام حثنا على التسامح في المعاملة، منوهًا بأن الكلمة الطيبة ثمرة طيبة تخرج من نفس طيبة.

واستشهد وزير الأوقاف خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم من مسجد قصر عابدين بالقاهرة، بقول الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ» (إبراهيم: 24-26).

وأوضح أن الكلمة الطيبة هي الألفاظ الحسنة التي تخرج من فم الإنسان ابتداء أو جوابًا، وتحمل معها الخير والنفع للناس، وتبتعد عن الفحش والبذاء، والإضرار والإيذاء، والشتم والاستهزاء، مستدلًا بقول رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ».

ونوه وزير الأوقاف، بأن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يريد أن تكون حياتنا سعيدة تملؤها البهجة واليسر، والسماحة والتسامح، والكلمة الطيبة، والابتسامة، كما قال رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»

ونبه الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أن الإسلام نهى أن يكون الإنسان المسلم فظًا غليظ القلب، فالمؤمن سهل هين لين يأْلَف ويُؤْلَف.
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