استمرار عمليات البحث عن 4 مفقودين فى سبيد بوت بالغردقة

أكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق، أن القوات البحرية المصرية أخرجت ٣ وحدات بحرية للبحث والإنقاذ من القواعد الجنوبية سفاجا وراس بناس بجانب خروج احد المراكب السياحية، مساء أمس، شمالًا حيث كان قد فقد منذ اربعه ايام سبيد بوت أبحر من الغردقة وعلي متنه 4 أشخاص.



وكانت شهدت سواحل مدينة الغردقة فقدان 3 بحاره على متن "سبيد بوب" مركب سريع وذلك خلال رحله صيد لهم فى عرض البحر حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضى ولكن مازالوا حتى الآن فى عداد المفقودين.



كان قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطار بفقدان سبيد" يحمل 3 أشخاص ، بينهم ريس ومالك الـ"سبيد بوت" ويدعى ناجي وشريكة ويدعي، غريب، بالإضافة إلى نجل الريس ويدعى أحمد.



وذكر مصدر بحرى أن المركب مفقود من 4 ايام وربما يكون حدث به عطل مفاجئ وأنه كان من المفترض دخولهم يوم الاثنين إلا أنهم لم يعودوا فى الموعد المقرر لهم .



وفي ذات السياق، قامت عدد من المواطنين والنشطاء بمحافظة البحر الأحمر بتداول تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تناشد فيها الأهالي بالتبليغ عن الـ"سبيد" في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها وتطالب الأجهزة المختصه بسرعة التدخل.