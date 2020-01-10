AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار عمليات البحث عن 4 مفقودين فى سبيد بوت بالغردقة

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
أكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق، أن القوات البحرية المصرية أخرجت ٣ وحدات بحرية للبحث والإنقاذ من القواعد الجنوبية سفاجا وراس بناس بجانب خروج احد المراكب السياحية، مساء أمس، شمالًا حيث كان قد فقد منذ اربعه ايام سبيد بوت أبحر من الغردقة وعلي متنه 4 أشخاص.

وكانت شهدت سواحل مدينة الغردقة فقدان 3 بحاره على متن "سبيد بوب" مركب سريع وذلك خلال رحله صيد لهم فى عرض البحر حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضى ولكن مازالوا حتى الآن فى عداد المفقودين.

كان قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطار بفقدان سبيد" يحمل 3 أشخاص ، بينهم ريس ومالك الـ"سبيد بوت" ويدعى ناجي وشريكة ويدعي، غريب، بالإضافة إلى نجل الريس ويدعى أحمد.

وذكر مصدر بحرى أن المركب مفقود من 4 ايام وربما يكون حدث به عطل مفاجئ وأنه كان من المفترض دخولهم يوم الاثنين إلا أنهم لم يعودوا فى الموعد المقرر لهم .

وفي ذات السياق، قامت عدد من المواطنين والنشطاء بمحافظة البحر الأحمر بتداول تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تناشد فيها الأهالي بالتبليغ عن الـ"سبيد" في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها وتطالب الأجهزة المختصه بسرعة التدخل.
Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

من شابه أباه.. حكاية والد كارلوس غصن السجين الذي قتل قسيسا مغرما بـ صباح

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

صفعة لـ أردوغان.. تونس تتعهد بالوقوف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا

تجاهل محمد صلاح.. كلوب يعلق على فوز ماني بجائزة الأفضل في أفريقيا

AdvertisementS

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

هبوط أسعار البنزين والدولار والذهب لهذه الأرقام.. اعرف الأسباب

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

القوات المسلحة: تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة خلال أيام بمشاركة أسلحة حديثة

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

السيسي وبوتين يتفقان على تنسيق الجهود لمواجهة الأرهاب بليبيا

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور