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برلمان

روشتة برلمانية لزيادة حصيلة السياحة لـ 100 مليار دولار.. تعرف عليها

السبت 11/يناير/2020 - 07:16 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده
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حسن رضوان
قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن 12.6 مليار دولار كعائد سنوي من قطاع السياحة الذي صرحت به وزارة السياحة هذا العام لا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من حضارة وموقع ومناخ معتدل طوال العام بالإضافة للتاريخ يصل لـ 7 آلاف سنة.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك دول لا تمتلك رفع هذه الإمكانيات ولكن تحقق أرباح من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليار عائد سنوي وتونس التي تحقق 17 مليار أيضا عائد سنوي.

وأشار عضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع ملف السياحة على طاولة الدولة وإعطائها أهتمام كبير ينعكس على العمل الترويجي الجاد لاستقطاب حشود سياحية كبيرة حول العالم إلى مصر.

وأكد النائب أنه من المنتظر أن يكون العائد السنوي من السياحة في مصر 100 مليار دولار مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة إدراج مادة السياحة في المناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حتى يكون هناك وعي وثقافة لدى الأجيال القادمة بأهمية السياحة والسائحين.
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