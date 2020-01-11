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ديني

تفسير حلم الأشجار الخضراء.. معبر رؤى يوضح.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 08:50 ص
تفسير حلم الأشجار
تفسير حلم الأشجار الخضراء
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عبدالله سليم
تفسير حلم الأشجار الخضراء .. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن رؤية الإنسان للخضرة في المنام تعني أنه سيحصل على رزق، لقوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا» الأنعام.

وكان رد «الفواخري» خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: أحافظ على صلاة الفجر، وبعد أن صليته اليوم، نمت ورأيت أني في مكان مثل الحديقة به خُضرة وبه ماء كثير، وأني واقفة على صخرة، وكان معي زوجي لكن أصابه الكبر والشيخوخة عندما رأيته ما، مكملة أنها ظلت تنادي على زوجها ليغيثها من ذئب كان يريدها، ثم قفز الذئب في الماء ولم يتمكن من الوصول إليها؛ لوجودها أعلى الصخرة، ثم عادت هي وزجها إلى البيت ورأت بنتًا جميلة احتضنتها ؟ 

وأجاب في رده أن رؤية الإنسان نفسه على صخرة وأسفل منه يوجد ذئب فهذه حماية من الله له من المعاصي، وتبرئة من أشياء لا يتمناها الإنسان.


ولفت إلى أن رؤية إنسان قد أصابه الكِبر والشيخوخة، تعني زوال هموم كانت على كاهله، مضيفًا أن عودة الإنسان وزوجته إلى بيتهما؛ يعني حصول الاستقرار والسكينة لهما؛ لقوله تعالى:« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ(80)»النحل.

وأوضح أن رؤية البنت الجميلة في المنام تعني حصول البشرى والهبة؛ لقوله تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) النحل، وبقوله تعالى: «لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49)» الشورى.
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