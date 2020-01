أوف شولدرز | ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، وقالت: My flying series continues! This time at #UniversalStudios in Hollywood 🧚🏼Hashtag your jumping pics with #FlyingLikeRaya and I’ll repost faves to my story! .. وتعني:صورة لي وانا احاول الطيران في استوديوهات هوليود.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر من الشمواه، وتصميم الأوف شولدرز، وهو ما أبرز انوثتها واناقتها بشكل كبير.وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية للغاية، على طريقة الويفي، فيما لم تكلف كعادتها في وضع المكياج، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض الأكسسوارات الناعمة، حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..