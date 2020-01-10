موسكو تكذب رواية البنتاجون بشأن اقتراب سفينة روسية من مدمرة أمريكية في بحر العرب

كذبت وزارة الدفاع الروسية في بيان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون بشأن ما قالته عن اقتراب "عدائي" لسفينة حربية تابعة لروسيا من مدمرة أمريكية في بحر العرب، قائلة إن الأخيرة هي من تسببت في خطر الاصطدام.



وذكرت الوزارة في بيان "التصريحات المروجة الصادرة عن ممثلي الأسطول الـ 5 للقوات البحرية الأمريكية حول اقتراب مزعوم لسفينة روسية من مدمرة Farragut في بحر العرب لا تتوافق مع الحقيقة".



وتابعت "المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية، والتي كانت على اليمين من مسار السفينة الحربية الروسية المتجهة نحو الأمام، هي بالذات من خرق بشكل صارخ القواعد الدولية لمنع حدوث اصطدامات بين السفن في البحر، من خلال تنفيذ مناورة لقطع مسار السفينة الروسية".



وأكدت الوزارة أن "التصرفات غير المهنية لطاقم المدمرة الأمريكية تمثل انتهاكا متعمدا للقواعد الدولية لأمن الملاحة البحرية"، وتابع البيان "عمل طاقم السفينة الحربية الروسية بشكل مهني ونفذ مناورة أتاحت منع وقوع اصطدام مع السفينة المنتهكة".



واستندت وزارة الدفاع الروسية إلى فحوى اتفاق القواعد الدولية لمنع اصطدامات بين السفن في البحر، الموقع عام 1972، والذي جاء فيه: "حينما تتجه سفينتان مزودتان بمحركات ميكانيكية بمسارين متقاطعين، مما يتسبب في خطر اصطدام، يجب على السفينة، التي تسير في اليسار، أن تعطي حق الأولوية للسفينة الأخرى مع السعي، إذا أتاحت الظروف، إلى تفادي تقاطع المسارين".



بينما يقول الأسطول الخامس الأمريكي في بيان إنه يوم الخميس 9 يناير، وبينما كانت المدمرة يو إس إس فاراجوت تقوم بعمليات روتينية شمال بحر العرب، اقتربت منها سفينة حربية روسية بشدة، وأطلقت المدمرة فاراجوت صافرتها 5 مرات، وهي إشارة بحرية دولية معروفة تحذر من خطر الاصطدام وفق قواعد المرور الدولية"



وأضاف البيان "بينما كانت السفينة الروسية تتحرك وتقترب بشدة، فإن تأخير الامتثال للقواعد الدولية رفع مخاطر الاصطدام".



وأوضح مسئولان عسكريان أمريكيان أن السفينة الروسية اقتربت لمسافة 180 قدمًا من المدمرة الأمريكية وأوشك صدام بين السفينتين على الوقوع.



كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن لقطات الفيديو، التي نشرها البنتاجون، توثق انتهاك السفينة الأمريكية للقواعد الدولية للملاحة.