مطبق في السعودية منذ 1998.. طبيب يطالب بتفعيل زراعة الرئة في مصر من المتوفين| فيديو

قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إن هناك تقنينا لإجراء زراعة الرئة، الأولى من المتوفي، والثانية من متبرع حي.



وناشد رائد جراحات الرئة بالخليج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي ام سي» المسؤولين بتفعيل زراعة الرئة من متبرعين متوفين، مشيرا إلى أن العملية من متوفي أفضل كثيرا في النتائج.



وأكد الدكتور محمد حسين، أن هذا الامر معمول به في السعودية منذ عام 1998، وتأخرنا كثيرا في تطبيقه في مصر.



من جانبه أكد الدكتور عادل الأنصاري، أحد أطباء جامعة عين شمس الحاصلين على تدريب زراعة الرئة في اليابان، أنه لن يتم إجراء أي عملية في مصر إلا بعد التأكيد على كل الأمور وتوفير البنية التحتية اللازمة.



وأشار الأنصاري، في حواره ببرنامج «مصر تستطيع» إلى أنه تم إرسال 30 طبيبا من جامعة عين شمس إلى اليابان لإعداد برنامج زراعة الرئة في مصر.



وتابع الدكتور عادل الأنصاري، أنه يمكن إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر بعد 6 أشهر، مشيرا إلى أن الفريق يجد دعما كبيرا من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي.

