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ثقافة

عن حكايات شتوية.. رضا البهات يفوز بجائزة ساويرس القصصية كبار الأدباء

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
فاز الكاتب رضا البهات عن مجموعة "حكايات شتوية"، بجائزة ساويرس الثقافية بدورتها الحالية فرع المجموعة القصصية، كبار الأدباء.

وكانت قد بدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه.

وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين.

وحضر الحفل الفنانة بشرى، والمهندس نجيب ساويرس، الفنانين طارق لطفى ومحمد فراج، حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها ال١٥ بدار الأوبرا المصرية، و عدد من الكتاب وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.
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