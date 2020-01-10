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أخبار العالم

ترودو يلتقي عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.. والمحققون يستعدون للوصول إلى طهران

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:12 م
ترودو يلتقي عائلات
ترودو يلتقي عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية
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أ ش أ
التقى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، بعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، تزامنا مع محاولات المحققين الكنديين للوصول إلى موقع الحادث.

ويأتي لقاء "ترودو" وعائلات بعض الضحايا في تورنتو؛ بعد تأكيد رئيس الوزراء، يوم أمس الخميس، بأن مصادر استخباراتية متعددة قد أشارت إلى أن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أسقطها صاروخ إيراني.

وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا، بينهم 138 كانوا متجهين إلى كندا.

وفي الوقت نفسه، كان مجلس سلامة النقل في كندا يعمل على إرسال فريق إلى إيران بعد دعوته من قبل حكومته للمشاركة في التحقيق في سبب التحطم.

وقال المتحدث باسم مجلس سلامة النقل ألكسندر فورنييه "ما زلنا نعمل على تفاصيل مدى مشاركة مجلس سلامة النقل الكندي في هذا التحقيق".
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