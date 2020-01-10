توجيه اتهام بالقتل العمد .. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

طالبت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذى لقى مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج لبنان طوال فترة التحقيق.



وقالت ريهام في لقاء تلفزيوني، إنه طالما قرر القضاء اللبناني التوسع في التحقيقات وطلب تفريغ الكاميرات وغيرها فهو يعني احتمالية توجيه اتهام لنانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بتهمة القتل العمد.



كما طالبت ريهام وسائل الإعلام المختلفة ضرورة التخلي عن كلمة سارق أو لص على أن يطلق عليه المغدور أو القتيل محمد الموسى السورى وفي حالة عدم تحقيق ذلك فإنها ستقوم بمقاضاته.



وكان حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم أثار كثيرا من الجدل داخل الوسط الفنى خاصة بعد ظهور كثير من التطورات الخاصة بالقضية.