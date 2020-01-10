AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

توجيه اتهام بالقتل العمد .. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:21 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
Advertisements
أحمد إبراهيم
طالبت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذى لقى مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج لبنان طوال فترة التحقيق.

وقالت ريهام في لقاء تلفزيوني، إنه طالما قرر القضاء اللبناني التوسع في التحقيقات وطلب تفريغ الكاميرات وغيرها فهو يعني احتمالية توجيه اتهام لنانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بتهمة القتل العمد.

كما طالبت ريهام وسائل الإعلام المختلفة ضرورة التخلي عن كلمة سارق أو لص على أن يطلق عليه المغدور أو القتيل محمد الموسى السورى وفي حالة عدم تحقيق ذلك فإنها ستقوم بمقاضاته.

وكان حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم أثار كثيرا من الجدل داخل الوسط الفنى خاصة بعد ظهور كثير من التطورات الخاصة بالقضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة جديدة | رد عائلة الشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

ظل 5 ساعات بالداخل | أحدث مفاجآت قتيل فيلا نانسي عجرم

كلمات موجعة | أول تعليق من والدة قتيل فيلا نانسي عجرم

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

القصة الكاملة لاقتحام فيلا نانسي عجرم | الإفراج عن زوجها.. وأهل القتيل يكشفون وقائع جديدة

تريند الفن| نانسي عجرم توجه رسالة عنيفة لأسرة القتيل السوري ووالدته ترد.. وتعليق صادم من كندة علوش

ترشيحاتنا

بعد شهرين على رحيل هيثم أحمد زكي.. تحول جذري في حياة خطيبته

تميم يونس يثير الجدل في حفل زفاف محمود العسيلي.. فيديو

شاهد .. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

كلمة زعَّلتني.. حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ الزعيم بعد انتهاء تصوير فلانتينو

أخبار الفن| أول صور لقتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه.. مدير أعمال نانسي: بدنا شوية وقت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور