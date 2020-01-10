AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جمبسوت جينز.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:41 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة صور جديدة، لتأخذ رأي متابعيها في اللوك، وعلقت عليها "حلو الميك اب والشعر ولا لا".

ظهرت رضوى الشربيني بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جامبسوت جينز، ذات أكمام طويلة، تبرز عن رشاقتها وأنوثتها مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها ليبرز ملامحها الرقيقة.

ونسقت رضوى الشربيني مع الإطلالة هاف بوت بكعب باللون الفضي اللامع، حيث خطفت الأنظار به.

اعتمدت رضوى الشربيني على اللمسات الجمالية، حيث استخدمت اللون البني الفاتح في الشفاة، مع الماسكرا، والايشادو.

وارتدت بعض الإكسسوارات الفضية لاستكمال إطلالتها المتميزة، حيث ارتدت انسيال فضي مع ساعة أنيقة، مع مجموعة خواتم بسيطة تحمل نفس اللون.
بـ جمبسوت جينز.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها
بـ جمبسوت جينز.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها
بـ جمبسوت جينز.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها
Advertisements

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

تركي ال الشيخ ينشر فيديو لمهارات لاعب بالدوري الإسباني.. ومتابعون: هييجي الأهلي؟

الداخلية: ضبط 157 طن دواجن مفرومة وأعلاف حيوانية وسلع غذائية داخل 3 مصانع

الزمالك وزيسكو.. هدف بن شرقي وإصابة ساسي الأبرز فى الشوط الأول.. فيديو

بـ 1.2 مليار جنيه .. محافظ أسوان يزف بشرى للأهالي | صور

مفاجأة لمرضى سرطان الثدي.. نسبة الشفاء تصل إلى 100% بـ هذه العلاجات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور