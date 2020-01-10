بـ جمبسوت جينز.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة صور جديدة، لتأخذ رأي متابعيها في اللوك، وعلقت عليها "حلو الميك اب والشعر ولا لا".
ظهرت رضوى الشربيني بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جامبسوت جينز، ذات أكمام طويلة، تبرز عن رشاقتها وأنوثتها مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها ليبرز ملامحها الرقيقة.
ونسقت رضوى الشربيني مع الإطلالة هاف بوت بكعب باللون الفضي اللامع، حيث خطفت الأنظار به.
اعتمدت رضوى الشربيني على اللمسات الجمالية، حيث استخدمت اللون البني الفاتح في الشفاة، مع الماسكرا، والايشادو.
وارتدت بعض الإكسسوارات الفضية لاستكمال إطلالتها المتميزة، حيث ارتدت انسيال فضي مع ساعة أنيقة، مع مجموعة خواتم بسيطة تحمل نفس اللون.
ظهرت رضوى الشربيني بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جامبسوت جينز، ذات أكمام طويلة، تبرز عن رشاقتها وأنوثتها مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها ليبرز ملامحها الرقيقة.
ونسقت رضوى الشربيني مع الإطلالة هاف بوت بكعب باللون الفضي اللامع، حيث خطفت الأنظار به.
اعتمدت رضوى الشربيني على اللمسات الجمالية، حيث استخدمت اللون البني الفاتح في الشفاة، مع الماسكرا، والايشادو.
وارتدت بعض الإكسسوارات الفضية لاستكمال إطلالتها المتميزة، حيث ارتدت انسيال فضي مع ساعة أنيقة، مع مجموعة خواتم بسيطة تحمل نفس اللون.