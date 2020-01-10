ثعبان يصارع لإخراج زجاجة من أمعائه بعد ابتلاعها.. شاهد ماذا حدث

أظهرت لقطات مثيرة لثعبان يصارع من اجل اخراج زجاجة بلاستيكية من فمه بعد ابتلاعها.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل " صور مجموعة من القرويين ثعبان الكوبرا وهو يتلوى على الأرض في الهند وبطنه منتفخا بعد ابتلاعه زجاجة بلاستيكية.



ويوضح الفيديو رجلا وهو يلامس الثعبان بلطف عبر عصا قبل أن يخرج الثعبان الزجاجة البلاستيكية من فمه بشكل تدريجي.



وكان تم تداول الفيديو الذي تبلغ مدته 48 ثانية عبر تويتر من قِبل مسؤول خدمات الغابات الهندية بارفين كاسوان اليوم حيث تم مشاهدته أكثر من 25000 مرة.





