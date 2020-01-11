إصابة 8 طلاب في المدينة الجامعية ببني سويف باشتباه في التسمم

استقبلت مستشفى بني سويف الجامعي مساء يوم الجمعة، ثمانية طلاب يقيمون بالمدينة الجامعية، بشرق النيل، يعانون من أعراض إشتباه تسمم غذائي.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا بإصابة طلاب بالمدينة الجامعية، بشرق النيل بأعرض إشتباه تسمم غذائي، ووجهت الغرفة سيارات الإسعاف إلى المدينة لنقل الطلاب إلى المستشفى.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إنتقلت للمدينة ونقلت 8 طلاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.



وصّرح مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، بإن المستشفى أستقبل 8 طلاب، ادعاه إشتباه تسمم غذائي، هم: "محمد أ.ح" ١٩سنة، قنا، و"محمد ر.ع" ١٩ سنة، قنا، و"عبد الرحمن ص.ع" ١٩ سنة، أسوان، و"أحمد خ.ت" ١٩ سنة، قنا، و"خالد ع.ع" ١٩ سنة، قنا، و"محمد ع.م" ١٩ سنة، الأقصر، و"زياد ع.ز" ١٩ سنة، الأقصر، و"محمد أ.رط ١٩ سنة، مرسي مطروح.



وجارٍ خضوع الطلاب للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالاتهم، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الواقعة.