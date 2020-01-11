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رياضة

أزمة المستحقات.. مدرب الزمالك: دعم آل الشيخ ساعد على الاستقرار المالي الموسم الماضي.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 02:25 ص
عصام مرعي
عصام مرعي
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ريهام بكير
أكد عصام مرعي ، مدرب الزمالك السابق ، على أنه "تواجد مع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو خلال فترة مليئة بالمشاكل في اكثر من اتجاه.

وقال مرعي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " تواجدت في الزمالك خلال فترة مليئة بالمشاكل مما أثر سلبا في اللاعبين"

وافصح: تحدثت مع أمير مرتضى المشرف على الكرة وطلبت سرعة التدخل لحل أزمة مستحقات لاعبي الزمالك ، مشيرا الى ان القلعة البيضاء كانت اكثر استقرارا ماديا بشكل كبير الموسم الماضي، فدعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ، ساعد على الاستقرار المالي.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 7 نقاط.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي هدف فى الدقيقة الرابعة من رأسية قوية تسكن الشباك ومصطفى محمد فى الدقيقة 89.
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