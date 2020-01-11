قوطة: مشاركة جميع القوى السياسية في احتفالية تدشين أمانة حزب المؤتمر ببورسعيد

قال وليد عبد الوهاب قوطة أمين حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد خلال احتفالية تدشين الأمانة تحت شعار معا نبني بورسعيد تستحق شارك في صنع القرار أن اهتمام كافة الأحزاب و القوى السياسية بالحضور لحفل تدشين أمانة الحزب على أرض الباسلة يعتبر رسالة واضحة أن بورسعيد باختلاف إيديولوجيات احزابها كلها علي قلب رجل واحد من أجل الزود والدفاع عن أمن وأمان الوطن.





وشدد قوطة أن الجميع يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وفق برامجه المختلفة التي تصب في مصلحة الوطن وهو ما يتفق عليه كافة الأحزاب من خلال برامجهم.





وأكد أن الحزب خلال الأيام الماضية أثبت أن الجميع يقف وقت الحاجة صف واحدا من أجل مصلحة المواطن وهو ما بدى جليا في مبادرة المؤتمر والوفد والحرية المصري للدفاع عن الحصص الاستيرادية حيث نجحت جهود المستشار أحمد عزام نائب رئيس حزب الوفد في الحصول على أحكام لصالحهم بالبراءة.





وأشار أمين حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد إلى أن الاتجاه الجديد لنشاط أمانة بورسعيد سيعتمد على مشاركة الشباب في صنع القرار لخلق قيادات شابة تستطيع قيادة العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المواطن ويحافظ على أمن وأمان الوطن.

وكرم الحزب خلال احتفالية تدشينه عدد من رموز بورسعيد التي أثرت في الحياة السياسية و النيابية و الوطنية تقدمهم البرلماني الراحل السيد سرحان محافظ بورسعيد الأسبق وعضو مجلس النواب و الراحل عبد الوهاب قوطة أقدم برلماني بورسعيد و الراحل مصطفى شردى البرلماني و السياسي الوفدى والبرلمانيين السابقين الرفاعي حمادة ومحمد علي أحمد وأبوبكر الصديق والسيد قمصان و الفدائي الراحل السيد متولي وفنان الخط العربي مصطفى خضير.





شارك في المؤتمر أمناء الأحزاب وعدد من نواب البرلمان ومجموعات من قيادات بورسعيد الشعبية والتنفيذية والعشرات من القيادات الشابة.



