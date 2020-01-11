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أخبار العالم

قناة اتصال سرية.. سويسرا تلعب دور الوسيط في خفض التوتر بين أمريكا وإيران

السبت 11/يناير/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن البيت الأبيض بعث برسالة إلى إيران بعدم التصعيد بعد مصادقة الرئيس دونالد ترامب على عملية استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وذلك عبر السفارة السويسرية بطهران.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي قوله: "الرسالة بعثت بعد ساعات من عملية استهداف سليماني، ذلك أن سفارة سويسرا تعتبر أحد قنوات الاتصال السرية بين واشنطن وطهران".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض والنظام الإيراني تبادلوا رسائل عديدة بعد عملية قتل سليماني، مشيرةً إلى أن مسئولي كلا البلدين اعتبروا تلك الرسائل "معتدلة" قياسًا بلهجة الخطاب الحادة التي يتبادلها البلدان أمام وسائل الإعلام وفي البيانات الرسمية.

وقال المسئول الأمريكي: "لا نتواصل مع الجانب الإيراني كثيرًا، إلا أننا حينما نفعل ذلك تلعب السفارة السويسرية دورًا هامًا في نقل الرسائل بيننا وتخفيض حدة التوتر".

من جانب آخر، صرح مسئول إيراني للصحيفة الأمريكية بأن السفارة السويسرية كانت بمثابة "همزة تواصل" ترحب بها واشنطن وطهران في حالة استنفاذ جميع وسائل الاتصال الأخرى بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، مساء أمس، خلال لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" أن سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في العراق، كان يخطط لشن هجمات على 4 سفارات أمريكية، مضيفًا: "يمكنني القول إنني أعتقد بأنه كانت هناك 4 سفارات بينها على الأرجح السفارة في بغداد".
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