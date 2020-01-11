محمد بن راشد ناعيًا السلطان قابوس: رجل الوفاء والمحبة والحكمة

نعى نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم السبت، سلطان عمان، قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وقال بن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة ... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ... تعازينا لإخوتنا في عمان..تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".



وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.



وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".



وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.



ودعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.