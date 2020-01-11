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أخبار العالم

خامنئي يعلق على إعلان إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

السبت 11/يناير/2020 - 01:19 م
خامنئي
خامنئي
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سمر صالح
علق المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم السبت، على حادثة سقوط طائرة أوكرانية في العاصمة طهران؛ وذلك بعدما كشفت هيئة أركان الجيش الإيراني بأن سقوط الطائرة يعود لإصابتها بصاروخ لقوات الحرس الثوري الإيراني، عن طريق الخطأ.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر الأربعاء الماضي، وانفجرت؛ مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نص رسالة صدرت عن خامنئي في تعليقه على إعلان أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث جاء فيه: "إنني أعرب عن أسفي وتعازي العميقة لأسر ضحايا الطائرة، وأؤكد أنني طلبت من هيئة أركان القوات المسلحة إجراء التحقيقات لمتابعة أوجه التقصير في هذه الحادثة المؤسفة".

وشدد خامنئي في رسالته مخاطبا المسؤولين في إيران: "يجب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات كافة لعدم تكرار مثل هذه الكارثة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعرب اليوم السبت، عن تعازيه لمواطنيه في سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث كان أغلب ضحايا الطائرة منهم، فيما أكد على مواصلة التحقيقات لمحاسبة المقصرين في هذه الحادثة، التي وصفها بالخطأ الذي لا يغتفر.
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