في عيد ميلاد إيمان الطوخي | تعرف على عدد زيجاتها وعلاقتها بهذا الشيخ

تحتفل اليوم السبت 11 يناير 2020، الفنانة القديرة إيمان الطوخى بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1958، وهي من أبرز الفنانات اللاتى جمعن بين مجالي التمثيل والغناء معًا وحققت نجاحا في كل منهما.



ويرصد «صدى البلد» فيما يلي أبرز المعلومات عنها:



- اسمها بالكامل إيمان محمد كمال الطوخي، وهي ابنة الإذاعى محمد الطوخي.



- تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة عام 1980.



- تعرضت لشائعة تخص اسمها، حيث يتوهم البعض أنها ابنة للمقرئ الشيخ محمود الطوخي.



- اعتزلت الفن فى قمة نجاحها لعدم شعورها بالراحة فيه.



- لم تتزوج طيلة حياتها، ولكن تمت خطبتها مرتين.



- قدمت 9 أعمال درامية فقط أبرزها «رافت الهجان وبوابة الحلواني»، ولم يتجاوز عدد أعمالها السينمائية الخمسة.



- اعتزلت إيمان الفن بشكل رسمي ونهائي، عام 2003، وفسرت السبب وراء ذلك الشائعات المزعجة ووجود الدخلاء الذين أساءوا للمهنة.