مدير تعليم سوهاج يتابع فعاليات القوافل التعليمية بالمحافظة

بسوهاج، ضرورة الاستفادة الكاملة من خبرات الأساتذة الكبار ومستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم والذين حضروا إلى محافظة سوهاج لتقديم العون والمساعدة ونقل خبرتهم

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات القوافل التعليمية بمعهد إعداد القادة بسوهاج والتي تنظمها الوزارة لطلاب المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية ضمن البرتكول الموقع بينها وبين وزارة الشباب والرياضة والأوقاف.

من جانبه أشار سيد مصطفى رئيس القسم التعليمي بجريدة الأهرام والمشرف العام على تلك القوافل أن فكرة هذه القوافل جاءت بهدف تقليل الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.





كما أوضح أن تلك القوافل جاءت بدعم ومشاركة أكبر الأساتذة ومستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتي تتم للعام الثامن على التوالي، مؤكدا أنه سوف يتم تنفيذ قوافل للمراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال الترم الثاني قبل امتحانات نهاية العام.



