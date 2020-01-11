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تعليم

مدير تعليم سوهاج يتابع فعاليات القوافل التعليمية بالمحافظة

السبت 11/يناير/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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قســــم التعليم
أكد الدكتور عمرو شلتوت الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ضرورة الاستفادة الكاملة من خبرات الأساتذة الكبار ومستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم والذين حضروا إلى محافظة سوهاج لتقديم العون والمساعدة ونقل خبرتهم الدراسية للطلاب وذلك بتقديم افضل الطرق الدراسية وتبسيط وشرح المنهج الدراسية وأساليب التعامل مع ورقة الامتحان، من خلال القوافل التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات القوافل التعليمية بمعهد إعداد القادة بسوهاج والتي تنظمها الوزارة لطلاب المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية ضمن البرتكول الموقع بينها وبين وزارة الشباب والرياضة والأوقاف.


من جانبه أشار سيد مصطفى رئيس القسم التعليمي بجريدة الأهرام والمشرف العام على تلك القوافل أن فكرة هذه القوافل جاءت بهدف تقليل الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما أوضح أن تلك القوافل جاءت بدعم ومشاركة أكبر الأساتذة ومستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتي تتم للعام الثامن على التوالي، مؤكدا أنه سوف يتم تنفيذ قوافل للمراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال الترم الثاني قبل امتحانات نهاية العام.

شارك في تفعيل القوافل التعليمية بسوهاج، الدكتورة هيام عبد الراضي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، والقيادات التعليمية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة والأوقاف بسوهاج.
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