بمكياج ناعم.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".





وقد ظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة أنيقة ومميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وإعجابهم بجمالها الذي ظهر عبر صورتها.

وظهرت أسماء أبو اليزيد ببلوزة باللون الأسود مصنوعة من الحرير، وهو ما تناسب مع لون شعرها ولون بشرتها المميزة، والناعمة.



وتركت أسماء أبو اليزيد شعرها منسدلا على كتيفها بطريقة ناعمة، وغير متكلفة، فيما أبرزت جمال ورقة ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر باللون الأسود، مع الماسكرة، فيما اختارت آى شادو باللون الروز، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.



وأكملت أسماء أبو اليزيد إطلالتها باختيار بعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وبشكل دائري، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

وعلقت أسماء أبو اليزيد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "While getting ready for the interview .Makeup and photos by @wedyanmohymakeup.. عندما تستعد لعمل لقاء تليفزيوني".