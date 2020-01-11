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تعليم

طلاب 2 ثانوى عن اللغة العربية: الأسئلة غير مفهومة.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نظام جديد أقرته وزارة التربية والتعليم منذ سنوات ولكنها المرة الأولى التى يطبق فيها على طلاب الصف الثانى الثانوى، نظام الجهاز اللوحى "التابلت"، فالنظام الجديد له عيوب وله مميزات.

ورصد "صدى البلد" آراء طلاب الصف الثانى الثانوى فى النظام الجديد وجاءت كالتالى:

قال ميخائيل جرجس: "الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط ولكنه كان خارج المنهج الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، ولذلك صعب علينا حل بعض الأسئلة".

وأضاف: "الامتحان به مستويات تفكير أعلى من مستويات الطالب المتوسط"، أما عن نظام التابلت فهو يرى أنه لا يحتوى على مميزات، فالتابلت يحتوى على كل مناهج الكتب.

وأكدت مريم عبد الحميد أن النظام الجديد موفق وأن شبكة النت كانت جيدة ولم تحدث مشاكل تقنية هائلة على غير المتوقع، وحدثت بعض الأعطال كالخروج من نظام الامتحان والاتجاه إلى صفحات أخرى، وذلك كان يسبب ضياع وقت الامتحان للطالب، مشيرة إلى أن محتوى الامتحان نفسه كان يحتاج لتفكير كبير ولوقت أكبر، وأن الأسئلة بشكل عام مضمونها عن الثقافة العامة وليس عن المناهج.

فيما قال محمد عماد إن مشكلة نظام التابلت تقتصر على عدم تنظيم الصفحات، حيث تحدث بعض الأعطال التى تؤدى إلى الخروج من النظام والدخول في امتحانات أخرى ليس لها علاقة بهم، مما يتسبب في ضياع أكثر من نصف الوقت، مؤكدا أن المدرسة بها متخصصون في التكنولوجيا من الوزارة حتى إذا حدث أى عطل فنى.

وقال محمد سعيد إن الامتحان كمحتوى كانت أسئلته متقاربة وغير مفهومة ومستواه صعب، بالرغم من أن الوزارة أتاحت الاستعانة بالكتاب المدرسي، ولكن المنهج ليس له علاقة بالامتحان، وأضاف أن نظام التابلت يحسن قدرات الطالب، ولكن تتمثل عيوبه فى حدوث بعض المشاكل التقنية التى تؤدى إلى هلاك الطالب وإعادة الامتحان مرة أخرى.
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