مجموعة الزمالك.. مازيمبي يسجل التعادل في شباك أول أغسطس

سجل الدولي الكونغولي تشيكو وشيندي، هدف التعادل لفريقه مازيمبي في شباك فريق أول أغسطس الأنجولي وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وسجل وشيندي الهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق رأسية، وكان أحرز الهدف اللاعب الأنجولي كريستوفاو مابالولو من صناعة اللاعب ماريو بالبورديا، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.



