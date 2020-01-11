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رياضة

مجموعة الزمالك.. مازيمبي يسجل التعادل في شباك أول أغسطس

السبت 11/يناير/2020 - 04:34 م
مباراة مازيمبي وأول
مباراة مازيمبي وأول أغسطس
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القسم الرياضي
سجل الدولي الكونغولي تشيكو وشيندي، هدف التعادل لفريقه مازيمبي في شباك فريق أول أغسطس الأنجولي وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل وشيندي الهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق رأسية، وكان أحرز الهدف اللاعب الأنجولي كريستوفاو مابالولو من صناعة اللاعب ماريو بالبورديا، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ويذكر أن مازيمبي يتصدر المجموعة مع نادي الزمالك برصيد 7 نقاط لكل منهما ويأتي فريقا أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.
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