كان رمزا عربيا نادرا فى الحكمة.. سعد الجمال ينعي السلطان قابوس بن سعيد

تقدم اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس البرلمان العربى ، بخالص العزاء للأسرة الحاكمة العمانية والشعب العماني الشقيق في مصابه الجلل، موضحا أننا تلقينا نبأ رحيل الزعيم والقائد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمشاعر الحزن والرضا بقضاء الله تعالي.



وأكد الجمال ، لقد كان المغفور له بإذن الله رمزًا وطنيا عروبيا نادرا في الحكمة والاتزان في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعربية والدولية وأرسي ثوابت قوية للسياسة العمانية في التعايش السلمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير وحسن الجوار وتقديم الدعم والمساندة للقضايا العربية.



وأضاف الجمال، أن السلطان قابوس حقق نهضة غير مسبوقة أنجزها داخل سلطنة عمان إقتصاديا وأجتماعيا وثقافيا تركت آثارها الواضحة في وضع السلطنة على الخريطة الدولية في مختلف المجالات.



وأوضح الجمال، أن مواقفه الداعمة لمصر طيلة فترة حكمه لن ينساها الشعب المصري، و إذا كان السلطان العظيم قابوس قد رحل عن دنيانا فإن أعماله وإنجازاته ستظل باقية ومستمرة .