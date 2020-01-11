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تعليم

75 ألفا و663 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية

السبت 11/يناير/2020 - 07:37 م
75 ألفا و663 طالبا
75 ألفا و663 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثان
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ا ش ا
قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكوي من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغ 75 ألفا و663 طالبا وطالبة منهم 1200 "منازل".

وأوضح أن المحافظة أنهت طلاب الصف الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية اليوم ورقيا، في حين أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان إلكترونيا.

من جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم في الغربية ناصر حسن تشكيل غرفة عمليات المديرية، برئاسته وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، و الموجه العام، ومسئول التطوير التكنولوجي، والأمن، ويتم تشكيل نفس الغرفة في جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح أن النماذج الاسترشادية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، ليست نموذج امتحانات، إنما هي للتدريب فقط، والتنبيه مشددًا على عدم مغادرة أي طالب المدرسة بدون تأدية الامتحان.

وأشار إلى عدم الإفصاح أو الإعلان عن النتائج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، إلا عن طريق الوزارة، مشددا على ضرورة قيام جميع طلاب الصف الثاني الثانوي بتحديث التابلت قبل الامتحان، لوجود طلاب خارج المنظومة، ويتم ذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى.
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