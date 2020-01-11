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مرأة

هاني الناظر يوضح خطورة تناول الموز مع اللبن

السبت 11/يناير/2020 - 06:21 م
هاني الناظر يوضح
هاني الناظر يوضح خطورة تناول الموز مع اللبن
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حياة عبد العزيز
الموز واللبن سواء كـ فاكهة أو مشروب لا يمكن الغنى عنهما في اليوم، فكلاهما يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية ولاسيما للأطفال، ولكن انتشرت في الآونة الاخيرة عادة تناول الموز مع اللبن.

وترددت أقوال بأنه ضار بالصحة او يسبب الوفاة، كما تكاثرت الاقاويل بانه يؤدى لتباطؤ عملية الهضم، وبالتالى مشاكل معوية مثل الغازات والمغص لذلك يفضّل الفصل بينهما وتناول كل منهما على حدة بين الوجبات.

وحرص الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث السابق على الرد على تساؤلات المتابعين له حول حقيقة تناول الموز مع اللبن.

وكتب الدكتور هاني الناظر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كلام غير صحيح وتخريف".
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