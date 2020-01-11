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مرأة

انتبه.. 9 أعراض تنذر بـ التهاب الأعصاب

السبت 11/يناير/2020 - 06:07 م
9 أعراض تنذر بـ التهاب
9 أعراض تنذر بـ التهاب الأعصاب
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حياة عبد العزيز
ارتعاش وخلل في اليدين، دليل كافِ للذهاب إلى الطبيب فورًا، لأن هناك بعض الأعراض التي تظهر و تدل على التهاب الأعصاب، والتي تحتاج إلى العلاج بالأدوية أو أخذ الحقن، فتعرف على أعراض التهاب الاعصاب وفقًا لموقع "health".

هذه الأعراض تدل على وجود التهاب الأعصاب:

- وخز فى اليدين أو القدمين.
- الشعور بأنك ترتدى شراب ضيق.
- آلام شديدة وحادة بالجسم والأطراف.
- ضعف الإحساس فى الذراعين والساقين.
- سقوط الأشياء من يديك باستمرار.
- انخفاض ضغط الدم.
- الضعف الجنسى وخاصة عند الرجال.
- الإمساك المزمن.
- التعرق المفرط.
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