انتبه.. 9 أعراض تنذر بـ التهاب الأعصاب

ارتعاش وخلل في اليدين، دليل كافِ للذهاب إلى الطبيب فورًا، لأن هناك بعض الأعراض التي تظهر و تدل على التهاب الأعصاب، والتي تحتاج إلى العلاج بالأدوية أو أخذ الحقن، فتعرف على أعراض التهاب الاعصاب وفقًا لموقع "health".



هذه الأعراض تدل على وجود التهاب الأعصاب:



- وخز فى اليدين أو القدمين.

- الشعور بأنك ترتدى شراب ضيق.

- آلام شديدة وحادة بالجسم والأطراف.

- ضعف الإحساس فى الذراعين والساقين.

- سقوط الأشياء من يديك باستمرار.

- انخفاض ضغط الدم.

- الضعف الجنسى وخاصة عند الرجال.

- الإمساك المزمن.

- التعرق المفرط.