بـ ربع جنيه.. وصفة سحرية لـ تبييض الأسنان

صدأ واصفرار مشكلات تظهر على الأسنان، ويشعر الشخص بالخجل فور حدوثها، حيث تؤثر على الصحة النفسية، وعدم الثقة بالنفس، فقدم موقع "boldsky"، وصفة سحرية بتكلفة قليلة، تعمل على تبييض الأسنان، وتظهر النتيجة فور الأستعمال.



مكونات الوصفة:



- حجر الشابة

- معجون اسنان.



طريقة تحضير:

- طحن حجر الشابة واخذ ملعقة صغيرة منها ووضعها في كوب زجاجي.

- اضافة القليل من معجون الأسنان إلى الشابة.

- وضع الماء الدافئ على الخليط والتقليب الجيد.

- ثم قم بمضمضة الفم بالغسول من 3 مرات إلى 5 مرات في اليوم الواحد.



والجدير بالذكر ان الشابة تعالج الالتهابات التي تصيب اللثة، وتقوية الاسنان، مع تبييض الاسنان فور استخدامها وإزالة الصدأ.