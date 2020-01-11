5 أطعمة تجنب تناولها على الريق.. تعرف عليها

اطعمة عديدة يحبها الاطفال والكبار، يتناولونها في الصباح الباكر لبدء يوم جديد، ولكن هناك بعض المحذورات التي يجب ان توضع في الاعتبار عند تقديم الوجبات الغذائية.



كشف موقع "stylesatlife"، عن ان هناك 5 اطعمة يجب الابتعاد عنها في وجبة الافطار، مع الحفاظ على تناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم، مع شرب كوب من اللبن.



الاطعمة الضارة في وجبة الافطار هي:



- الكورن فليكس



ويحتوي على عناصر غير صحية للجسم، ولاسيما للاطفال.



- بان كيك بالعسل



يتجه الكثير إلى تناوله في الصباح لسرعة تحضيره.



- الهوت دوج



يعتبر من ابرز الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها في الصباح.



- المعجنات



يحافظ الكثير من الاشخاص على تناولها ولا سيما الطلاب والعاملون.



- الكيك



تعتبر من الحلوى غير المفيدة عند تناولها على الريق.