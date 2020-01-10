AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع انطلاق موسم الامتحانات.. 8 نصائح للطلاب يجب اتباعها فورا

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:44 م
8 نصائح للطلاب يجب
8 نصائح للطلاب يجب اتباعها فورا
Advertisements
حياة عبد العزيز
مع انطلاق الامتحانات غدًا للصف الأول والثاني الثانوي، قدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نصائح ذهبية للطلاب يجب اتباعها أثناء المذاكرة، وأثناء فترة الامتحانات عبر صدى البلد.

- التركيز التام خلال فترة المذاكرة والمراجعة، وأثناء حل الامتحان.
- التقليل من استخدام الهاتف المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعي.
- عدم الجلوس في اماكن ذات اضاءة خافتة.
- البعد عن الأماكن التي تتسم بالضوضاء، والحفاظ على الهدوء طوال فترة الامتحانات.
- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.
- تجنب تناول ورك الدجاج، واستبدالها بصدور الدجاج والإكثار من تناول الأسماك لاحتوائها على عناصر غذائية.
- أخذ وقت كافِ في النوم ليلة الامتحان.
- عدم الانشغال بالمشكلات الأسرية.

اقرأ ايضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| التعليم تعلن تفاصيل ومفاجآت جديدة للطلاب.. فرصة أخيرة لتغيير الشعبة قبل الامتحان.. وتحذيرات من التجاوز بالألفاظ أثناء الإجابة

نصائح للأمهات والطلاب قبل أداء الامتحانات في يناير

يوسف عامر: كليات الأزهر استعدت للامتحانات.. والنتائج تعلن عقب انتهائها

رغم الطقس السيئ.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر وفنون جميلة حلوان.. و38 ألف طالب يبدأون اختبارات نصف العام بمدارس الدقهلية

لطلاب 2 ثانوي .. 10 نصائح لضمان خوض الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل

احذري التوتر والضرب..7 نصائح من استشاري طب نفسي للأمهات خلال فترة الامتحانات

ترشيحاتنا

عندما رفض الجيش التركي تدخل أردوغان في سوريا .. وثائق سرية

إبراهيم نور الدين يروى تفاصيل حكايته مع السحر فى الملاعب.. فيديو

تركي ال الشيخ ينشر فيديو لمهارات لاعب بالدوري الإسباني.. ومتابعون: هييجي الأهلي؟

انتقام أم غيرة .. شاب يقطع أنف حبيبته و يضرب رأسها في المرحاض

احمد شوبير يكشف تفاصيل مفاجئة عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

إبراهيم نورالدين: الغندور سيد 3 قارات وعبدالفتاح بريء من أزمة جريشة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور