مع انطلاق موسم الامتحانات.. 8 نصائح للطلاب يجب اتباعها فورا

مع انطلاق الامتحانات غدًا للصف الأول والثاني الثانوي، قدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نصائح ذهبية للطلاب يجب اتباعها أثناء المذاكرة، وأثناء فترة الامتحانات عبر صدى البلد.
- التركيز التام خلال فترة المذاكرة والمراجعة، وأثناء حل الامتحان.
- التقليل من استخدام الهاتف المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعي.
- عدم الجلوس في اماكن ذات اضاءة خافتة.
- البعد عن الأماكن التي تتسم بالضوضاء، والحفاظ على الهدوء طوال فترة الامتحانات.
- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.
- تجنب تناول ورك الدجاج، واستبدالها بصدور الدجاج والإكثار من تناول الأسماك لاحتوائها على عناصر غذائية.
- أخذ وقت كافِ في النوم ليلة الامتحان.
- عدم الانشغال بالمشكلات الأسرية.
- التركيز التام خلال فترة المذاكرة والمراجعة، وأثناء حل الامتحان.
- التقليل من استخدام الهاتف المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعي.
- عدم الجلوس في اماكن ذات اضاءة خافتة.
- البعد عن الأماكن التي تتسم بالضوضاء، والحفاظ على الهدوء طوال فترة الامتحانات.
- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.
- تجنب تناول ورك الدجاج، واستبدالها بصدور الدجاج والإكثار من تناول الأسماك لاحتوائها على عناصر غذائية.
- أخذ وقت كافِ في النوم ليلة الامتحان.
- عدم الانشغال بالمشكلات الأسرية.
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