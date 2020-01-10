مع انطلاق موسم الامتحانات.. 8 نصائح للطلاب يجب اتباعها فورا

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مع انطلاق الامتحانات غدًا للصف الأول والثاني الثانوي، قدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نصائح ذهبية للطلاب يجب اتباعها أثناء المذاكرة، وأثناء فترة الامتحانات عبر صدى البلد.- التركيز التام خلال فترة المذاكرة والمراجعة، وأثناء حل الامتحان.- التقليل من استخدام الهاتف المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعي.- عدم الجلوس في اماكن ذات اضاءة خافتة.- البعد عن الأماكن التي تتسم بالضوضاء، والحفاظ على الهدوء طوال فترة الامتحانات.- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.- تجنب تناول ورك الدجاج، واستبدالها بصدور الدجاج والإكثار من تناول الأسماك لاحتوائها على عناصر غذائية.- أخذ وقت كافِ في النوم ليلة الامتحان.- عدم الانشغال بالمشكلات الأسرية.