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5 مشروبات تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة.. تعرف عليها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
نهى هجرس
يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات التى تمد الجسم بالطاقة، وتساعد على التركيز بشكل فعال، وخاصة الطلاب فى المراحل التعليمية فهم يحتاجون إلى مشروبات تساعد على التركيز وتنشط الذاكرة.

ووفقًا لموقع "black doctor" نستعرض أفضل المشروبات التى تساعد على التركيز على النحو التالي:-

- التوت
يحتوى التوت على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة بعد تناولة بـ 5 ساعات مباشرة، ويساعد التوت على تدفق الدم بشكل طبيعي مما يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

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- النعناع
يحتوى النعناع على العديد من المكونات التى تساعد على تخفيف الأرهاق والحد من التوتر مما يحسن تنشيط الذاكرة والأداء العملى بشكل جيد.

- الماء مع الليمون
تشير بعض الدراسات أن تناول الليمون أو أستنشاق رائحة يساعد على التركيز بشكل عال ويعزز من صحة الدماغ، وتحسين الأداء.

- القهوة
تحتوى القهوة على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد على تحسين صحة الدماغ، مما يساعد على تنيشط الذاكرة وخاصة إذا تم إضافة القليل من القرفة لها.

- البنجر
بحتوى البنجر على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد على تدفق الدم والأكسجين إلى المخ مما يحسن من أداء الذاكرة
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