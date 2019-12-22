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مرأة

أسرع الطرق لعلاج آلام القدمين والساقين فى 20 دقيقة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
أسرع الطرق لعلاج
أسرع الطرق لعلاج آلام القدمين والساقين فى 20 دقيقة
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أسماء عبد الحفيظ
يتجاهل العديد من الاشخاص علاج آلام القدمين والساق ،مع أقل أهتمام وعلاج سوف يؤدي ألى نتائج مثمرة وصحة أفضل ،لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل طرق لعلاج آلام القدمين والساقين ،فى دقائق معدودة .


- أخذ قسط كاف من الراحة وعدم ممارسة الرياضة .

- وضع الثلج على مكان الألم لمدة عشرين دقيقة بعد لفه بقطعة قماش ويفضل عدم وضعه مباشرة على الجلد .

- استخدام ضمادة مرنة ووضعها على عضلة الساق لتقليل آلام الساق والعضلات .

- العلاج بالأدوية والعقاقير الطبية، التى يوصفها الطبيب المختص للتخلص من آلام القدمين والساقين .

- العلاج بفيامين د، فحسب الدراسات الطبية فقد تبين وجود علاقة بين نقص فيتامين د والشعور بالآلام في الساقين والقدمين والعظام وأسفل الظهر .


- يمكنك عمل مساج وتدليك القدمين بحركات دائرية بسيطة .

- التخلص من الوزن الزائد والاملاح .
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