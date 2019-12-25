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لـ الطلاب.. 3 وجبات خفيفة تساعد في التركيز وتقوية الذاكرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
3 وجبات خفيفة تساعد
3 وجبات خفيفة تساعد على التركيز وتقوية الذاكرة
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نهى هجرس
يحتاج العديد من الأشخاص إلى الأطعمة الخفيفة التى تساعد على تقوية الذاكرة وتحسينها، خاصة الطلاب فهم يحتاجون إلى الوجبات الخفيفة التى تساعدهم على الأداء العملى فى أوقات الأمتحانات.

ووفقًا لموقع " snacknation" إليكم أبرز الوجبات الخفيفة التى تساعد على التركيز وهى:-

- الجزر
يحتوى الجزر على العديد من الفيتامينات، ولا تقتصر فوائدها على العيون فقط، بل هى وسيلة رائعة لتغذية عقلك كما أنها تحتوي على مستويات عالية من اللوتولين ، وهو مركب يقلل من العجز في الذاكرة المرتبطة بالعمر والالتهابات في الدماغ.

- البيض
يحتوى البيض على فيتامينات لقوة الدماغ ، وخاصة الصفار فهو غني بالكولين. وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الكولين في النظام الغذائي أقل عرضة للإصابة بالخرف، ويزيد من قوة الذاكرة.

- البنجر
تم العثور على النترات الطبيعية الموجودة في البنجر لتحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ، وعلى الأخص الدماغ ، وتحسين التركيز والذاكرة.
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