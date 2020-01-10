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مرأة

هاني الناظر يكشف مفاجأة عن علاقة مرقة الدجاج بـ السرطان

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:30 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
انتشرت عدة شائعات حول أضرار الطهي بـ مرقة الدجاج، وأنها تسبب السرطان، وغير صحية لكبار السن والأطفال.

واتجهت الكثير من السيدات لطرق أخرى للطهي، والبحث عن طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل، بسبب المخاوف التي نشرتها البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وحرص الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث السابق على الرد على تساؤلات المتابعين له حول حقيقة علاقة مرقة الدجاج بالإصابة بالسرطان.

وكتب دكتور هاني الناظر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "تخريف وكلام غير علمي".
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