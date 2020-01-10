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مرأة

مفاجأة لمرضى سرطان الثدي.. نسبة الشفاء تصل إلى 100% بـ هذه العلاجات.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:31 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
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حياة عبد العزيز - نهى هجرس - علي الخشاب
أكد الدكتور ماجد أبو غربية رئيس قسم اكتشاف الدواء بجامعة تمبل بالولايات المتحدة لـ"صدى البلد"، تتعدد أسباب الإصابة بـ سرطان الثدي عند السيدات، حيث يكون أبرز الأسباب هي الإصابة بالسرطان من الناحية الوراثية، ويتبعها تقدم السن.

وأضاف أن العلاجات المتعارف عليها أصبح بها اختلال في نسبة الشفاء، ولم تصل للمريض بالشفاء بنسبة كبيرة، وأن العلاج الهرموني والجيني المكتشف حديثًا وتم إطلاقه في مؤتمر سرطان الثدي، يزيد من نسبة الشفاء لتصل إلى 100%.

وتابع أبو غربية أن في الماضي نسبة الشفاء كانت ضئيلة، وإنما في الوقت الحالي، أصبح السرطان كباقي الأمراض وليس مميتا، ويمكن الشفاء منه بسهولة، بعد اكتشاف الطرق الحديثة، والعلاجات الآمنة مثل العلاج الهرموني والجيني.

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ونصح خلال حديثه لـ"صدى البلد" أن يجب الاكتشاف المبكر للمرض، والتشخيص أول بأول، لضمان زيادة نسبة الشفاء.
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