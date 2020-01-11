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مرأة

بعد القيصرية.. 5 خطوات للحفاظ على الوزن بعد الولادة.. اتبعيها

السبت 11/يناير/2020 - 03:46 ص
5 خطوات للحفاظ على
5 خطوات للحفاظ على الوزن بعد الولادة.. اِتبعيها
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حياة عبد العزيز
كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عن 5 خطوات يجب السيدات تتبعها فور الولادة، للحفاظ على الوزن المثالي وعدم زيادة ملحوظه في الوزن.

على المرأة أن تنتظر أسبوعين إلى شهر بعد الولادة القيصرية وفقًا لتعليمات الطبيب ثم يمكنها أن تبدأ في اتباع الخطوات الخمس التالية للتخلص من بطن القيصرية.

- تعتبر اول خطوات التخلص من البطن القيصرية، هي التدليك فتعمل على التخلص من الدهون في منطقة البطن، وذلك باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز والزيتون وجوز الهند، وتقوم بتمرين التدليك كل يوم.

- ثاني خطوة هي اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن الاطعمة الدهنية والسكريات، والحرص على تناول الخضروات والفاكهة.

- ومن ثالت الخطوات الهامة هي الرضاعة الطبيعية التي تساعد على نقص الوزن، وحرق السعرات الحرارية.

- وتعتبر ممارسة الرياضة من الخطوات الهامة مع الالتزام بالنصائح السابقة، للحفاظ على الوزن.

- وخامس خطوة هي شرب كميات كافية من الماء لتحقيق التوازن بالجسم، وحرق الدهون بشكل اسرع.
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