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تعليم

لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 07:43 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة
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محمود زيدان
قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكريم موسي حجازي موسي حجازي، مدير مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين؛ لجهوده المتميزة وانضباطه في أداء عمله وتحقيق الانتظام وسير العملية التعليمية بالمدرسة على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، سير أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول، والتي تفقد خلالها مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين؛ للاطمئنان على سير وانتظام الامتحانات.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بنظافة المدرسة وتوفير جو من الهدوء للطلاب، إضافة إلى حُسن النظام بمعمل الكمبيوتر المجهز وتغطية الأجهزة بغطاءات بلاستيكية للحفاظ عليها.

واختبر المحافظ جاهزية المدرسة وتشغيل صنبور الحريق الخاص بالمدرسة، وأجريت تجربة عملية، بنجاح تام، فوجه المحافظ الشكر والتقدير لمدير المدرسة ولمسئولي التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ كفر الشيخ، خلال جولته الخدمات ومستوى النظافة بشوارع مدينة كفر الشيخ، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من رفع مخلفات الأمطار واستمرار رفع درجة الاستعداد خلال موسم الشتاء والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة.. صور
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