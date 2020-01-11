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رياضة

حمادة صدقي يقترب من تدريب سموحة

السبت 11/يناير/2020 - 07:43 م
حماده صدقى
حماده صدقى
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حسام الحارتي
أصبح حمادة صدقى المدير الفنى لنادى الهلال السودانى قاب قوسين أو أدنى من تولى منصب المدير الفني لفريق سموحة، خلفا لحسام حسن المدير الفنى الحالى الذى ينهى مشواره مع الفريق عقب مباراة الحرس غدا . 

وعلم "صدى البلد" من مصادره أن الجهاز المعاون حمادة صدقى سيضم خميس جعفر مدرب فريق 99 وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى . 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفنى خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وقرّر التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التقدم باستقالتيهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.

وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجهوا له الشكر على الفترة الماضية.
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