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برلمان

أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019

السبت 11/يناير/2020 - 08:48 م
أحمد موسى، مقدم
أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على شاشة صدى البلد
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ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..عدسة :أبانوب نبيل
شارك الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على شاشة قناة صدى البلد، في الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، لتكريم المبدعين بعام 2019.

ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة.

إلى جانب عدد من نجوم الرياضة على رأسهم عماد متعب نجم الأهلي السابق وسيد معوض والحكم الدولي المعتزل سمير محمود عثمان.
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019
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