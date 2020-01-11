بـ روب أسود.. إيمان العاصي تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

خطفت الفنانة إيمان العاصى الأنظار اليها بإطلالة جذابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت إيمان العاصى فى الصورة وهى بالروب الأسود الذي كشف عن جمالها، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح.



وعلقت إيمان العاصى على الصورة قائلة : "ابطئ دع روحك تتنفس" نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني 2019، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.



لمس اكتاف بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك.