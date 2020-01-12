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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع السندات والقروض طويلة الأجل لـ160.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي

الأحد 12/يناير/2020 - 07:59 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت جملة السندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك في أكتوبر الماضي إلي 160.9 مليار جمنيه مقابل 159.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 1.4 مليار جنيه،ومقارنة بـ 162.524 مليار جنيه في أغسطس 2019 بتراجع بلغ1.624 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إلتزامات البنوك داخل وخارج مصر في أكتوبر الماضي بلغت 289.7 مليار جنيه مقابل 337.6 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 346.14 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وبلغت جملة الودائع ضمن خصوم البنوك نحو 4.2تريليون جنيه مقابل 4.14 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 4.011 تريليون جنيه في أغسطس 2019.

وسجلت الخصوم الأخرى نحو 715.82 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 660.821 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ 595.45 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
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