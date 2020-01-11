لأول مرة..أمانى الخياط تكشف مطالب مؤسس حركة حماس من خيرت الشاطر

كشفت الإعلامية أمانى الخياط، عن مطالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، من خيرت الشاطر فى عام حكم جماعة الاخوان الارهابية لمصر.



وتابعت الخياط خلال تقديمها برنامج"الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"كان أول مطلب لمشعل إنشاء قنصلية لحركة حماس خارج حدود فلسطين وتكون فى مصر، والثانى كان إنشاء بنك تكون حماس شريكة فيه بمساعدة أحد البنوك العربية الكبيرة.



وأكملت:"ثالث مطلب لمؤسس حركة حماس من خيرت الشاطر، كان التخلص من عناصر كتائب القسام القادمين من خارج التنظيم وليسوا على شاكلة سيد قطب".



وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.



"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.



