AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعيد: تعديلات مشروع التخطيط العام تمت بالتعاون مع التنمية المحلية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:16 ص
السعيد
السعيد
Advertisements
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعديلات التي تجري على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، تمت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأضافت " السعيد" في تصريحات لها، أن مشروع القانون يسعى لرسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أوضحت أن المشروع يستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن المشروع يسعى لاستحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز التنمية المحلية يواصل الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية لـ 19 دولة.. صور

مواصلة الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية لـ 19 دولة.. عرض تجربة التحول إلى اللامركزية في مصر.. استعراض آخر مستجدات برنامج تنمية الصعيد والدروس المستفادة من التجربة المصرية في الإدارة المحلية

التخطيط: الدولة تعول على قطاع المشروعات في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة

معهد التخطيط القومي يطلق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية.. والوزارة: الحكومة المصرية اتخذت اجراءات جادة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعول عليها في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة

في 5 محافظات.. التخطيط تختتم ورش عمل مفاهيم التخطيط الإقليمي ودمج أهداف التنمية

شعراوي يطالب المحافظين الاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوي بالشوارع

ترشيحاتنا

تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول بعد الفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي

نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلى بعد التعادل الإيجابي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال في دوري أبطال افريقيا

الزمالك يتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.. فى هذه الحالة

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة