البترول: مشروعاتنا الجديدة تستهدف سد الفجوة في احتياجاتنا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها تهدف إلى سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه محليًا وما يتم استيراده من المنتجات البترولية خاصة البنزين والبوتاجاز وهو ما تعمل عليه استراتيجية وزارة البترول حاليًا لتطوير ورفع كفاءة القدرات الإنتاجية لمعامل التكرير .



أوضح في تصريحات له أن مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط وإضافة وحدات إنتاجية جديدة يأتى وفقًا لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة فى تنمية محافظات وجه قبلى وصعيد مصر لتوفير وتأمين احتياجاتها من المنتجات الرئيسية بجودة عالية .



ذكر " الملا" أن مشروع \ خط أنابيب "رأس بكر/ رأس غارب/ أسيوط" بطول ١٥٥ كيلو متر ، تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون جنيه، يسعي لزيادة كميات البوتاجاز المنقولة لوجه قبلى من 2600 طن يوميًا الى 4000 طن يوميًا بزيادة نسبتها 54%.



وأضاف أن المشروع يسهم في تغطية احتياجات محافظات الصعيد وتقليل المخاطر الناتجة عن نقل البنزين من الشمال إلى الجنوب.