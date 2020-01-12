لطيفة: أتمنى أجمل مستقبل لمصر

شاركت المطربة التونسية لطيفة جمهورها مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، خلال تكريمها واحيائها حفل حزب مستقبل وطن.



وعلقت لطيفة على الصور قائلة: "شكرا حزب مستقبل وطن على التكريم وسعيدة بوجودي اليوم ده بينكم وبتمني أجمل مستقبل لمصر".



وسرعان ما انهالت على الصور الإعجابات والردود الواسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "تستاهلي كل خير وحب" و "قمرررر" و"الف مبروووووك علي التكريم" و "رائعة دوما ".



واحيت لطيفة حفل حزب مستقبل وطن لتكريم نجوم الفن وابهرت الحاضرين بغناء عدد كبير من أغانيها.



وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.