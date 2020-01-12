صابرين تنعى السلطان قابوس بن سعيد

نعت الفنانة صابرين، السلطان قابوس بن سعيد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وقالت صابرين: "انا لله وانا اليه راجعون احر التعازي وصادق المواساة للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس داعين الله أن يتغمد بواسع رحمته".



وسرعان ما انهالت عليها الردود من متابعيها معربين عن تعازيهم لشعب عمان الشقيق وجاءت التعليقات بين "ربنا يرحمه ويسكنة فسيح جناته" و"البقاء لله" و"الله يرحمه ويغفر له ".



وكان التلفزيون الرسمي العماني، أعلن أمس السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.